Fenerbahçe kupa maçı için Konya'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler çeyrek final maçlarına çevrilmiş durumda. Kupada çeyrek finalde Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor maçları oynanacak.

Kupada ilk çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Konya'da karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

SARI-LACİVERTLİLER, MAÇ İÇİN KONYA'DA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif."