Spor
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, kupayla birlikte yurda döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Alperi Onar, sarı-lacivertli camiaya 3. EuroLeauge kupasını getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 19:09

Kadınlar basketbolunda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda dev finalde ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Türk finalinde kazanan taraf 68-55'lik skorla Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla, 7 kez final oynadığı 'de 3. kez şampiyon oldu.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol EuroLeague finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek 3. şampiyonluğunu kazandı.
Fenerbahçe Opet, Zaragoza'da düzenlenen 6'lı Final'de Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek EuroLeague'de 3. kez şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler, kupayla birlikte yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Takım kaptanı Alperi Onar, bu kupanın kendileri için değerli olduğunu belirtti ve sakatlığı nedeniyle kaskla oynamak zorunda kaldığını söyledi.
Emma Meesseman, kariyerindeki 7. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığını ve takım arkadaşlarının ilk şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Olcay Çakır Turgut, 12 yıl önce Galatasaray'a karşı kaybettikleri kupayı bu kez aldıklarını ve sezon boyunca yalnızca 1 mağlubiyetleri olduğunu vurguladı.
Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, takımın 4 kupayı da kazanarak tüm hedeflere ulaştığını belirtti.
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

EuroLeague kupasını müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe Opet, kupayla birlikte yurda döndü. İspanya'dan hareket eden kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Takım kaptanı Alperi Onar, oyuncular Emma Meessemann, Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cem Ciritçi ve Ufuk Şansal, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

"3. KUPAYI KULÜBÜMÜZE GETİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Çok mutlu olduklarını belirten takım kaptanı Alperi Onar, sarı-lacivertli camiaya 3. Avrupa Ligi kupasını getirdiklerinin altını çizdi.

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Dörtlü Final, Sekizli Final ve şimdi de Altılı Final'de yer aldığına vurgu yapan deneyimli sporcu, "Düzenli ve istikrarlı şekilde bu kültürü oluşturup üst düzey organizasyonların içinde olan bir ekibiz. Bu sebeple 3. kupayı ülkemize getirmek, taraftarlarımıza getirmek, kulübümüze getirmek bizim için çok değerliydi, Çok mutluyuz. Bu kulüpte 5. senemi yaşıyorum. Bundan önce de böyleydi. Fenerbahçe her zaman sezona başlarken kazanılabilecek bütün kupaları almayı hedefliyor. Bu sene de çok güzel bir performans sergiledik ve hedeflediğimiz 4 kupayı da müzeye götürdük." ifadelerini kullandı.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Alperi Onar, "Kafamda kırık vardı. Orada bir kanama olduğu için kulağımda problem yaşadım. Sonrasında ameliyat edildim. Şu anda kulağımın durumu iyi ama kafamdaki kırık hala duruyor, kaynaması 2-3 ayı buluyormuş. Bu sebeple kaskla oynamaya devam ettim." açıklamasını yaptı.

Finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'le eşleşmenin Türk basketbolu açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Alperi Onar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü buralarda uzun yıllardır mücadele eden bir takım. Türkiye'den başka takımların da orada olması çok değerli. Daha önce Çukurova vardı. Galatasaray önceleri vardı ve şimdi de buralarda... Bu da Türk basketbolu açısından çok önemli. Umuyorum ki kulüplerimizin sayısı artır ve daha çok Türk takımı Avrupa'da başarılı olur."

"KUPAYI AİT OLDUĞU YERE GERİ GETİRDİK"

Sarı-lacivertli takımın Belçikalı yıldızı Emma Meesseman, Avrupa'nın zirvesine çıktıkları için gurur dolu olduklarını söyledi.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Zaragoza'ya motive şekilde gittiklerinin altını çizen deneyimli basketbolcu, "Kupayı ait olduğu yere geri getirdik. Geçen sene kaybedince o hissiyatın nasıl olduğunu biliyorduk. Aslında bu da bir motivasyon oldu. Fenerbahçe mirasının bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Genel olarak gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Kariyerindeki 7. Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanan Meesseman, "Ben bu açından da gururlu hissediyorum. Benim kişisel hedeflerimden birisiydi. Ama beni daha çok mutlu eden takımda ilk kez Avrupa Ligi şampiyonu olan arkadaşlarımız oldu. Onlara da yardımcı olabildiğim için ayrıca gurur duyuyorum ve onlar adına çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

"HEP ÖNÜMÜZE BAKTIK VE KÖTÜ DÖNEMLERDE AYAĞA KALKMAYI BİLDİK"

Takım kaptanlarından Olcay Çakır Turgut, çok mutlu olduklarını belirtti.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Çok önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini anlatan Olcay Çakır Turgut, "Bundan 12 sene önce Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz bir kupa vardı. Şimdi kupayı aldık ve evimize götürüyoruz. Takımıma, taraftarlarımıza, yöneticilerimize, çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim için çok değerliydi. Bütün sezon boyunca yalnızca 1 mağlubiyetimiz var. Buna da nazar boncuğu diyelim. Hep önümüze baktık ve kötü dönemlerde ayağa kalkmayı bildik. Takım için bu çok önemli, bu yüzden de 4 kupayı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Sevgi Uzun da Meesseman gibi geçen sene Zaragoza'da kaybedilen mücadeleyi hatırlattı.

Bu seneki organizasyonun telafi adına çok önemli olduğunu belirten Sevgi Uzun, "Çok fazla aksaklık ve sakatlık yaşadığımız bir sezon oldu. Ama hep birlikte kalıp sezon boyunca güzel bir mücadele ortaya koyduk. 4 kupa aldık, EuroLeague şampiyonluğuyla sezonu bitirdik. Gururluyuz, herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"4'TE 4 YAPARAK BÜTÜN HEDEFLERE ULAŞTIK"

Fenerbahçe Kadın Basketbolu Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, Zaragoza'ya gitmeden önce şampiyon olacaklarına emin olduğunu aktardı.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Daha önce yaptığı açıklamada finalde Galatasaray'la karşılaşmak istediklerini söylediğini hatırlatan Şansal, "Olcay kaptanın dediği gibi 12 sene sonra gelen rövanşla kupayı almış olduk. Bu sezon 47 maçta 46 galibiyet almak büyük bir başarıydı. 4'te 4 yaparak bütün hedeflere ulaştık. Bütün takımı kutluyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık. Hepsiyle gurur duyuyorum. Herkese hayırlı olsun. Bu ekibin yapamayacağı bir şey yok. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar maçı bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe yurda döndü! Sarı-lacivertlilerden kupayla gövde gösterisi

Sarı-lacivertli takıma Zaragoza'da destek veren Fenerbahçe Erkek Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, güzel bir sonuçla kupayı Türkiye'ye getirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde Zalgiris'le eşleşmesi hakkında konuşan Ciritçi, "Kim gelirse gelsin, rakibimize aynı ciddiyetle bakarız. Bu turu geçeceğimize inanıyoruz ve takımımıza güveniyoruz. İnşallah bu zorlu periyodu en iyi şekilde atlatıp Dörtlü Final'e kalacağız." açıklamasını yaptı.

Kadın basketbol takımının 4 kupayı kazandığını ve kendilerinin de hedefinin 4 kupa olduğunu vurgulayan Ciritçi, "İnşallah muvaffak oluruz ve 8 kupayla sizlere röportaj veririz." diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı! "Üzüldük ama hala inanıyorum"
Süper Lig'de şampiyonu dev derbi belirleyecek! İşte şampiyonluk yolunun tüm senaryoları: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...
