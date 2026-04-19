Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu (FEGÜM), Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'nda bir organizasyon düzenledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen organizasyona katıldı.

HABERİN ÖZETİ Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı! "Üzüldük ama hala inanıyorum" Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu (FEGÜM) tarafından Kemerburgaz'da düzenlenen organizasyona Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu katıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, organizasyonda şampiyonluğa hala inandığını belirtti. Saran, cuma günü üzüldüklerini ancak Türkiye Kupası'nın da olduğunu ifade etti. Organizasyona katılanlar arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen de yer aldı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceden planlanmış programı nedeniyle katılamayıp mesaj gönderdi.

Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.

SARAN'DAN "ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM" SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, organizasyonda açıklamalarda bulundu. Saran, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.