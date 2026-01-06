Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Samsunspor maçının stadyumu belli oldu

Süper Kupa'da bu akşam oynanacak olan FB maçı için bekleyiş devam ediyor. 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?

eni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti. Müsabaka Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.