Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Samsunspor maçının stadyumu belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da heyecan devam ederken Fenerbahçe maçının nerede oynanacağı da merak edildi. Bu akşam Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Samsunspor maçının stadyumu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 14:36

Süper Kupa'da bu akşam oynanacak olan FB maçı için bekleyiş devam ediyor. 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Samsunspor maçının stadyumu belli oldu

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?

eni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti. Müsabaka Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.