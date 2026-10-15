Fenerbahçe maçı sonrası Tammy Abraham'dan olay paylaşım

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında 6-0'lık farklı bir skorla mağlup oldu.
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa’ya karşı 12. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle geriye düştü. Nicolas Jackson 31 ve 39. dakikalarda attığı gollerle farkı artırırken, Ross Barkley 68'de penaltıdan ve 72'de bir gol daha bularak skoru 5-0'a getirdi.
90. dakikada Tammy Abraham da fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçta topladığı puanı 1'de bıraktı.
29 yaşındaki golcü, maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.