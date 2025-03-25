Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana ile Halkbank karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, rakibini 3-0 ile geçti ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve Kupa Voley'de şampiyon oldu. Yenişehir Spor Salonu'ndaki heyecanlı mücadele yaklaşık 1.5 saat sürdü ve Fenerbahçe Medicana, final mücadelesinden net bir galibiyetle ayrıldı.

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuz Akdemir.

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu).

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic).

Setler: 19-25, 23-25, 17-25.

Süre: 89 dakika (28, 34, 27).

https://x.com/FBvoleybol/status/1904532615052304771