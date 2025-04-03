Fenerbahçe moral bulmak istiyor! Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.