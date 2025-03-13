Fenerbahçe nasıl tur atlar? İhtimaller belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerin tur ihtimalleri şöyle...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Ibrox Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe için tur ihtimalleri şöyle:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

SİMÜLASYONA GÖRE İHTİMALLER

Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları simüle edilirken Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali de belli oldu. Opta verilerine göre tur ihtimalleri şöyle:

FENERBAHÇE

Çeyrek final: Yüzde 9.2

Yarı final: Yüzde 3

Final: Yüzde 1.1

Şampiyonluk: Yüzde 0.5

RANGERS

Çeyrek final: Yüzde 90.8

Yarı final: Yüzde 25.6

Final: Yüzde 8.6

Şampiyonluk: Yüzde 3.4