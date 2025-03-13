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 | Onur Kaya

Fenerbahçe nasıl tur atlar? İhtimaller belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerin tur ihtimalleri şöyle...

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Fenerbahçe nasıl tur atlar? İhtimaller belli oldu
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:39

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Ibrox Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe için tur ihtimalleri şöyle:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

SİMÜLASYONA GÖRE İHTİMALLER

Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları simüle edilirken Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali de belli oldu. Opta verilerine göre tur ihtimalleri şöyle:

FENERBAHÇE

  • Çeyrek final: Yüzde 9.2
  • Yarı final: Yüzde 3
  • Final: Yüzde 1.1
  • Şampiyonluk: Yüzde 0.5

RANGERS

  • Çeyrek final: Yüzde 90.8
  • Yarı final: Yüzde 25.6
  • Final: Yüzde 8.6
  • Şampiyonluk: Yüzde 3.4

Sıkça Sorulan Sorular

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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