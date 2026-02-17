Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu!

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı kritik ilk maçın hakem kadrosu belli oldu.
19 Şubat 2026 tarihinde Chobani Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schärer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını ise, Stephane De Almeida ve Jonas Emi yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Anojen Kanagasingam görev alacak. Mücadelenin VAR'ı ise Lukas Fahndrich.