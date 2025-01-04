Fenerbahçe Opet derbi maçında Galatasaray Faktoring'i mağlup etti!

04 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:05

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 65-61 mağlup etti ve ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.

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ING Kadınlar Basketbol​ Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe​ Opet, Galatasaray​ Çağdaş Faktoring’i 65-61 mağlup ederek ligde üst üste 13. galibiyetini almayı başardı ve namağlup unvanını korudu.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

Maç, ev sahibi Galatasaray’ın hızlı ve etkili başlangıcıyla başladı. Julie Vanloo’nun liderliğindeki sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14’lük üstünlükle tamamladı.

İkinci periyotta toparlanan Fenerbahçe Opet, Tina Charles’ın skorer oyunuyla kontrolü ele aldı. Charles’ın kritik sayılarıyla 31-30 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibine mola aldırmayı başardı. Soyunma odasına giderken skor avantajını koruyan Fenerbahçe, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek, Galatasaray’ın tekrardan oyunun hakimiyetini eline aldığı bir dönem oldu. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, final çeyreğine 55-48 önde girdi.

Ancak Fenerbahçe Opet, son periyotta sahaya bambaşka bir enerjiyle çıktı. Tina Charles ve Sevgi Uzun’un dış şutlardaki isabetli performansı, sarı-lacivertlilere 61-60’lık üstünlüğü getirdi. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Fenerbahçe, mücadeleyi 65-61’lik skorla kazandı.

SKOR TABLOSU

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 8, Zandalasini 10, Fraser 4, Li 8, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 3, Ayşe Cora 2, Ayşegül Günay Aladağ

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 10, Atkins 8, Charles 24, Meesseman 9, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Sudenur Akarpa

ÇEYREK SKORLARI

1. Çeyrek: 22-14

2. Çeyrek: 36-37

3. Çeyrek: 55-48

4. Çeyrek: 65-61