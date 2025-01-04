Fenerbahçe Opet derbi maçında Galatasaray Faktoring'i mağlup etti!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 65-61 mağlup etti ve ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 65-61 mağlup ederek ligde üst üste 13. galibiyetini almayı başardı ve namağlup unvanını korudu.
MAÇIN ÖYKÜSÜ
Maç, ev sahibi Galatasaray’ın hızlı ve etkili başlangıcıyla başladı. Julie Vanloo’nun liderliğindeki sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14’lük üstünlükle tamamladı.
İkinci periyotta toparlanan Fenerbahçe Opet, Tina Charles’ın skorer oyunuyla kontrolü ele aldı. Charles’ın kritik sayılarıyla 31-30 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibine mola aldırmayı başardı. Soyunma odasına giderken skor avantajını koruyan Fenerbahçe, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrek, Galatasaray’ın tekrardan oyunun hakimiyetini eline aldığı bir dönem oldu. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, final çeyreğine 55-48 önde girdi.
Ancak Fenerbahçe Opet, son periyotta sahaya bambaşka bir enerjiyle çıktı. Tina Charles ve Sevgi Uzun’un dış şutlardaki isabetli performansı, sarı-lacivertlilere 61-60’lık üstünlüğü getirdi. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Fenerbahçe, mücadeleyi 65-61’lik skorla kazandı.
SKOR TABLOSU
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 8, Zandalasini 10, Fraser 4, Li 8, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 3, Ayşe Cora 2, Ayşegül Günay Aladağ
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 10, Atkins 8, Charles 24, Meesseman 9, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Sudenur Akarpa
ÇEYREK SKORLARI
1. Çeyrek: 22-14
2. Çeyrek: 36-37
3. Çeyrek: 55-48
4. Çeyrek: 65-61