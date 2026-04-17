Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de finale yükseldi! Sarı-lacivertliler, 7. kez adını finale yazdırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kadınlar basketbolda EuroLeauge'de 6'lı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda 6'lı final organizasyonu, İspanya'da düzenleniyor.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Opet, Prens Felipe Salonu'nda oynanan yarı final maçında Spar Girona ile karşı karşıya geldi.
Birinci çeyreğin ilk 3 dakikasında taraflar hücum etmekte zorlandı. 5. dakikada Fenerbahçe Opet, Stewart'ın basketiyle 5-4 öne geçti. Karşılıklı sayılarla süren bölümde sarı-lacivertliler, pota altında rakibini durdurmakta güçlük çekti. Son bölümde 8 sayılık seri yakalayan İspanyol ekibi, ilk periyodu 17-12 önde tamamladı.
İkinci periyot Meesseman'ın sayısıyla başladı. 13. dakikada Rupert'in basketiyle Fenerbahçe Opet'in farkı 1 sayıya indirmesinin ardından Spar Girona, molaya gitti. Moladan etkili dönen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertli takım, yakaladığı 14 sayılık seriyle mücadelenin 16. dakikasına 26-17 önde girdi. Karşılıklı basketlere süren son bölümde Meesseman ve Rupert ile oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-27 önde gitti.
Spar Girona, ikinci yarıya 5 sayılık seriyle başladı. Rakibine Allemand ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, Spar Girona'nın arka arkaya boş hücumlarını iyi değerlendirerek Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle 26. dakikayı 47-38 önde geçti. Savunma ve hücumda etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü periyodu 54-40 üstün bitirdi.
Fenerbahçe Opet, son çeyreğe Williams ile etkili başladı. 33. dakikada Sevgi Uzun'un üç sayılık atışının ardından İspanyol temsilcisi, mola aldı. 35. dakikada sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı ve skor 70-50 oldu. Ardından Holm ve Lopez ile 7 sayılık seri yakalayan Spar Girona, durumu 70-57'ye getirdi. Fenerbahçe Opet, maçtan 76-59 galip ayrıldı ve EuroLeauge'de adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet, 19 Nisan Pazar günü oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring - Zaragoza eşleşmesinin ardından belli olacak.
Fenerbahçe Opet, yarı final maçında Spar Girona'yı mağlup ederek EuroLeague'de 7. kez finale yükseldi.
Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı EuroLeague'de 2 şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe Opet, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Sarı-lacivertliler; 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise organizasyonda ikinci olmayı başarmıştı.
Fenerbahçe Opet; 2025, 2021 ve 2016'da EuroLeague'i 3. sırada tamamlarken 2015 ve 2012'de de 4. olmuştu.