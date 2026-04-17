Kadınlar basketbolda EuroLeauge'de 6'lı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda 6'lı final organizasyonu, İspanya'da düzenleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de finale yükseldi! Sarı-lacivertliler, 7. kez adını finale yazdırdı Fenerbahçe Opet, kadınlar basketbolda EuroLeague'de yarı finalde Spar Girona'yı yenerek finale yükseldi. Organizasyon, İspanya'da düzenleniyor. Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 7. kez finale yükseldi. Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring - Zaragoza eşleşmesinin ardından belli olacak. Fenerbahçe daha önce EuroLeague'de 2 şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Opet, Prens Felipe Salonu'nda oynanan yarı final maçında Spar Girona ile karşı karşıya geldi.

Birinci çeyreğin ilk 3 dakikasında taraflar hücum etmekte zorlandı. 5. dakikada Fenerbahçe Opet, Stewart'ın basketiyle 5-4 öne geçti. Karşılıklı sayılarla süren bölümde sarı-lacivertliler, pota altında rakibini durdurmakta güçlük çekti. Son bölümde 8 sayılık seri yakalayan İspanyol ekibi, ilk periyodu 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Meesseman'ın sayısıyla başladı. 13. dakikada Rupert'in basketiyle Fenerbahçe Opet'in farkı 1 sayıya indirmesinin ardından Spar Girona, molaya gitti. Moladan etkili dönen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertli takım, yakaladığı 14 sayılık seriyle mücadelenin 16. dakikasına 26-17 önde girdi. Karşılıklı basketlere süren son bölümde Meesseman ve Rupert ile oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Spar Girona, ikinci yarıya 5 sayılık seriyle başladı. Rakibine Allemand ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, Spar Girona'nın arka arkaya boş hücumlarını iyi değerlendirerek Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle 26. dakikayı 47-38 önde geçti. Savunma ve hücumda etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü periyodu 54-40 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Opet, son çeyreğe Williams ile etkili başladı. 33. dakikada Sevgi Uzun'un üç sayılık atışının ardından İspanyol temsilcisi, mola aldı. 35. dakikada sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı ve skor 70-50 oldu. Ardından Holm ve Lopez ile 7 sayılık seri yakalayan Spar Girona, durumu 70-57'ye getirdi. Fenerbahçe Opet, maçtan 76-59 galip ayrıldı ve EuroLeauge'de adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, 19 Nisan Pazar günü oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring - Zaragoza eşleşmesinin ardından belli olacak.

FENERBAHÇE 3. ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

Fenerbahçe Opet, yarı final maçında Spar Girona'yı mağlup ederek EuroLeague'de 7. kez finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı EuroLeague'de 2 şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe Opet, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Sarı-lacivertliler; 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise organizasyonda ikinci olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Opet; 2025, 2021 ve 2016'da EuroLeague'i 3. sırada tamamlarken 2015 ve 2012'de de 4. olmuştu.