Spor
Arda Turan tarihe geçti! Adını Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi isimlerin arasına yazdırdı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Arda Turan, bu sonuçla Avrupa kupalarında yarı finale yükselen 5. Türk teknik direktör olmayı başardı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 19:15
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 19:15

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup ettiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda konuk oldu. Karşılaşmanın 2-2'lik eşitlikle sona ermesiyle Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek Arda Turan'ı yabancı bir takımın başında UEFA turnuvasında yarı finale çıkan ilk Türk teknik adam yaptı.
Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Shakhtar Donetsk, yarı finalde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşılaşacak.
Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanması durumunda bunu başaran ilk Türk teknik adam olacak.
Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.
Daha önce Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman Türk takımlarıyla UEFA turnuvalarında yarı final görmüştü.
Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN İLKİ BAŞARDI

Shakhtar Donetsk'i UEFA Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.

Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN 5. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman olmuştu.

Listedeki 5 teknik adam şu şekilde:

Teknik DirektörKulüpKupaSezon
Arda TuranShakhtar DonetskUEFA Konferans Ligi2025-2026
Aykut KocamanFenerbahçeUEFA Avrupa Ligi2012-2013
Fatih TerimGalatasarayUEFA Kupası1999-2000
Mustafa DenizliGalatasarayUEFA Şampiyon Kulüpler Kupası1988-1989
Adnan SüvariGöztepeAvrupa Fuar Şehirleri Kupası1968-1969
