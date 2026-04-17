Arda Turan tarihe geçti! Adını Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi isimlerin arasına yazdırdı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup ettiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda konuk oldu. Karşılaşmanın 2-2'lik eşitlikle sona ermesiyle Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
Shakhtar Donetsk'i UEFA Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.
Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.
Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.
UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman olmuştu.
Listedeki 5 teknik adam şu şekilde:
|Teknik Direktör
|Kulüp
|Kupa
|Sezon
|Arda Turan
|Shakhtar Donetsk
|UEFA Konferans Ligi
|2025-2026
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|UEFA Avrupa Ligi
|2012-2013
|Fatih Terim
|Galatasaray
|UEFA Kupası
|1999-2000
|Mustafa Denizli
|Galatasaray
|UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası
|1988-1989
|Adnan Süvari
|Göztepe
|Avrupa Fuar Şehirleri Kupası
|1968-1969