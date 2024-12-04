Fenerbahçe Opet Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı!

04 Aralık 2024 21:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:21

29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i yenen Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu. Mersin ekibini 65-64 mağlup eden sarı-lacivertli ekip bu kupaya 13'üncü kez müzesine götürmüş old.

Fenerbahçe​ Opet, Ankara​'da düzenlenen 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'i 65-64’lük skorla mağlup ederek zafere ulaştı.

Başantrenör Valerie Garnier yönetimindeki Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tam 13. kez kazanarak müzesine taşıdı.

FİNALLERİN TAKIMI; FENERBAHÇE!

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez finalde yer aldı. Toplamda 29. kez düzenlenen kupada 23. defa boy gösteren ve en fazla final oynayan takım unvanını da geliştiren sarı-lacivertliler, 2004 yılından bu yana bütün finallerde yer almış oldu.

KUPANIN EN BAŞARILI TAKIMI OLDU

Bu şampiyonlukla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kaldıran Fenerbahçe, organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunu da sağlamlaştırdı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sarı-lacivertli ekibin bu başarısı üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bak kupaya uzanan takımı tebrik ederek, "Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, sporseverlere heyecan verici bir mücadele yaşattı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele eden ÇBK Mersin'i de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.