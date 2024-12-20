Fenerbahçe Opet, Nyara Sabally'yi renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 23:12 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:14
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz." ifadesine yer verdi.
Sarı-lacivertlilerde 2020-2023 yıllarında görev yapan Satou Sabally'nin kardeşi olan Nyara, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyonluk yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com