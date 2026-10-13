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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:41

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve maç saati belli oldu! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesi, maçın yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'i ve sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak isim merak ediliyor. Villa Park'ta oynanacak karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma ile sahasında 1-1 berabere kalırken Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. FB Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı detayları belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:41

'nin 'nde ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel kadrosu gündeme geldi. İngiltere'deki Villa Park'ta oynanacak mücadelede sarı-lacivertli temsilcinin sahaya hangi oyuncularla çıkacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk hafta Roma karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, organizasyonun ikinci haftasında Aston Villa karşısında mücadele edecek. İngiliz ekibi ise ilk hafta maçında Club Brugge deplasmanına çıktı ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşması, takımın Şampiyonlar Ligi fikstüründeki sekiz maçlık lig aşamasının ikinci mücadelesi olacak. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen haftalarda Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşması planlanıyor. Takımın kalan maçları, farklı tarihlerde ve farklı başlama saatlerinde oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maç programı şöyle:

2. hafta: 14 Ekim 2026 Çarşamba, 22.00 — Aston Villa - Fenerbahçe

3. hafta: 20 Ekim 2026 Salı, 19.45 — Fenerbahçe - Slavia Prag

4. hafta: 4 Kasım 2026 Çarşamba, 20.45 — Fenerbahçe - Liverpool

5. hafta: 25 Kasım 2026 Çarşamba, 23.00 — Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

6. hafta: 9 Aralık 2026 Çarşamba, 23.00 — LASK - Fenerbahçe

7. hafta: 20 Ocak 2027 Çarşamba, 20.45 — Fenerbahçe - Villarreal

8. hafta: 27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00 — Atletico Madrid - Fenerbahçe

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Villa Park'ta oynanacak mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.  

Mücadele İngiltere'de Villa Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Yayın frekansları üzerinden kanala erişmek isteyenler ise TRT 1'in güncel uydu frekans bilgilerini kontrol ederek güncel frekans bilgileri ile şifresiz maç izleyebilecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda olduğu açıklandı

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesi olacak. Fenerbahçe ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalırken Aston Villa, Club Brugge karşısında 3-2 kazandı. İki takımın Villa Park'taki karşılaşması, organizasyonun ikinci haftasında oynanacak.

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu isimlerden oluşuyor:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Muric.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür, İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek.

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#fenerbahçe
#TRT 1
#Aston Villa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Villa Park
#Spor
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