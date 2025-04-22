Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Kulislerde büyük kriz!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Trendyol Süper Lig'e de havlu atıyor olması camiada adeta kaosa sebep oldu. Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kayserispor ile berabere kalmasının bardağı taşıran son damla olduğu süreçte, Ali Koç yönetiminin istifasına dair kulislerde büyük bir tartışma yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının 5'e yükselmesiyle birlikte, Ali Koç yönetimi için çanlar çalmaya başladı! Fenerbahçe'nin üyeleri seçim için kendi aralarında hararetli tartışmalar yaşarken, Ali Koç'un ne yapacağı ise ciddi anlamda merak konusu olmuş durumda. Halihazırdaki başarısızlıktan hareketle büyük bir krizin eşiğinde olan Fenerbahçe camiası, 26 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konunun net bir çözüme ulaştırılmasını bekliyor.