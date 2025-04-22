Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Kulislerde büyük kriz!

Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliğinin ardından adeta kazan kaynıyor. Fenerbahçe'nin yönetim sürecinden memnun olmayan üyeler seçim isterken, Ali Koç tarafında ise 26 Nisan tarihi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Kulislerde büyük kriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 20:08

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Trendyol Süper Lig'e de havlu atıyor olması camiada adeta kaosa sebep oldu. Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kayserispor ile berabere kalmasının bardağı taşıran son damla olduğu süreçte, Ali Koç yönetiminin istifasına dair kulislerde büyük bir tartışma yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının 5'e yükselmesiyle birlikte, Ali Koç yönetimi için çanlar çalmaya başladı! Fenerbahçe'nin üyeleri seçim için kendi aralarında hararetli tartışmalar yaşarken, Ali Koç'un ne yapacağı ise ciddi anlamda merak konusu olmuş durumda. Halihazırdaki başarısızlıktan hareketle büyük bir krizin eşiğinde olan Fenerbahçe camiası, 26 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konunun net bir çözüme ulaştırılmasını bekliyor.

Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Kulislerde büyük kriz!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN İSTİFASI NASIL GÜNDEME GELDİ?
Fenerbahçe'deki başkanlık döneminde hiç lig şampiyonluğu göremeyen Ali Koç yönetimi, Kayserispor beraberliğiyle bu sezonu da mucizelere bırakmışlardı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin yeni başkanı için net konuştu: "Ali Koç gitmeli ve böyle devam edilmeli"
Fatih Terim Arda Turan'ın yıldızını istiyor: Dev transferde ters köşe!
ETİKETLER
#ali koç
#istifa
#Fenerbahçe Başkanlığı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.