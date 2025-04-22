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Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin yeni başkanı için net konuştu: "Ali Koç gitmeli ve böyle devam edilmeli"

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kritik süreci yorumlayan Mehmet Demirkol, Ali Koç döneminin bittiğini söyledi ve resmen Aziz Yıldırım'ı işaret etti.

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Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin yeni başkanı için net konuştu:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 17:54

Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında Fenerbahçe için çarpıcı tespitlerde bulundu ve Ali Koç için mesaj verdi. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin alternatiflerini anlatan Mehmet Demirkol, Jose Mourinho projesinin sahibi olan Aziz Yıldırım'ı öne çıkardı.

Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin yeni başkanı için net konuştu: "Ali Koç gitmeli ve böyle devam edilmeli"

MEHMET DEMİRKOL'DAN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İÇİN ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM KRİTİĞİ

Fenerbahçe'de değişimin şart olduğunu ifade eden Mehmet Demirkol, "Ali Koç devri bitti. Bence bitmesi lazım artık. Neden bittiğini şöyle anlatayım. Çünkü Jose Mourinho, Ali Koç’un fikri değildi. Bu tercih, Aziz Yıldırım’ın fikriydi. Tabii artık Aziz Yıldırım da başka gemiye binmeli; yani Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürecinin dışına çıkılmalı. Amacım yargı dağıtmak da değil. Ama mesela Mourinho ile Lukaku’yu da getiririm demişti Aziz Yıldırım ve bu açıklama yalanlanmadı. Dolayısıyla onun bir Mourinho planı vardı ama Ali Koç projeyi tam olarak uygulamadı. Esasen ise Aziz Yıldırım’ın Mourinho planını, bizzat kendisinin en azından 1-2 sene uygulaması lazım, zaten plan onundu. Bir diğer seçenek ise Fenerbahçe’de yeni bir başkan olması! Ama Ali Koç değil artık. Son olarak da Mourinho’yu yollamak benim aklıma yatmıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin yeni başkanı için net konuştu: "Ali Koç gitmeli ve böyle devam edilmeli"

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Aziz Yıldırım'a '4 yıl lig şampiyonluğu yaşanmadı yeter artık' diyerek eleştiride bulunan Ali Koç, Fenerbahçe'yi 7 yıldır şampiyon yapamadı.
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ETİKETLER
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#Mehmet Demirkol
#Fenerbahçe Başkanlığı
#Spor
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