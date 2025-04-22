Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu

Eski Fenerbahçeli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, verdiği röportajda, gelecekte sarı-lacivertli kulüpte görev alıp almayacağına ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk iddiasında yara aldığı maçın ardından çok sayıda taraftarın derhal Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilmesine istediği Demirel, bu görev için açık kapı bıraktı.

"BUNU HERKES BİLİYOR"

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, kendisine yöneltilen Volkan Demirel'in "Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" sorusuna, "Mourinho ilk geldiğinde burada başarılı olamaz dedim. Bana, 'Niye teknik ekibine girmiyorsun' denildi. Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor. Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum" cevabını verdi.

"BİR GÜN ORAYA GELECEĞİM"

Kulüp için her zaman elini taşın altına koyduğunu belirten Demirel, "Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim... Benim için Fenerbahçe'de görev yapmak başka bir şey. Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de... Ben bir gün oraya geleceğim. Ne zaman geleceğim? Doğru zaman ne zamansa o zaman" dedi.

"BAKIP GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe için kendisinden ne istenirse her zaman yaptığını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı "Bundan sonra da yaparım. Doğru zaman ne zaman, o zaman bakıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.