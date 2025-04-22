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 | Suat Vilgen

Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu

Jose Mourinho'nun yerine adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılmaya başlayan Volkan Demirel, "Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" sorusuna verdiği cevap büyük yankı buldu.

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Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 14:10

Eski Fenerbahçeli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, verdiği röportajda, gelecekte sarı-lacivertli kulüpte görev alıp almayacağına ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk iddiasında yara aldığı maçın ardından çok sayıda taraftarın derhal Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilmesine istediği Demirel, bu görev için açık kapı bıraktı.

Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu

"BUNU HERKES BİLİYOR"

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, kendisine yöneltilen Volkan Demirel'in "Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" sorusuna, "Mourinho ilk geldiğinde burada başarılı olamaz dedim. Bana, 'Niye teknik ekibine girmiyorsun' denildi. Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor. Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum" cevabını verdi.

Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu
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"BİR GÜN ORAYA GELECEĞİM"

Kulüp için her zaman elini taşın altına koyduğunu belirten Demirel, "Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim... Benim için Fenerbahçe'de görev yapmak başka bir şey. Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de... Ben bir gün oraya geleceğim. Ne zaman geleceğim? Doğru zaman ne zamansa o zaman" dedi.

Volkan Demirel'den flaş cevap! Mourinho'nun yerine adı geçiyordu
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"BAKIP GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe için kendisinden ne istenirse her zaman yaptığını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı "Bundan sonra da yaparım. Doğru zaman ne zaman, o zaman bakıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN DEMİREL ASLEN NERELİ?
Babası Artvin'in Şavşat ilçesinden Gürcü, annesi ise Rize'nin Ardeşen ilçesinden Laz asıllıdır. Kaleciliğe ortaokul takımında başladı. Okul takımında genelde orta saha mevkisinde görev yapan Volkan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti.
ETİKETLER
#fenerbahçe spor kulübü
#teknik direktör
#volkan demirel
#Spor
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