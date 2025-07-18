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 | Onur Kaya

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

Fenerbahçe Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, Portekiz 2. lig ekiplerinden Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbaçhe'nin gollerini Szymanski kaydederken, yeni transfer Brown da performansıyla göz doldurdu. Öte yandan maçın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

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Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 05:04
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 05:13

çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Portekiz takımlarından Portimonense ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ikinci ligde oynayan rakibini 2-1 yendi.

İRFAN CAN KAHVECİ KAPTANÇIKTI

Teknik direktör , Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü. , İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

YENİ TRANSFER GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu. Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu. İngiliz oyuncu, devre arasında oyundan çıktı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

SAHADA GERGİN ANLAR

Müsabakanın ilk yarısı oldukça sert müdahalelere sahne oldu. Oyun sık sık dururken, oyuncular arasında gerginlikler yaşandı. Portimonenseli futbolcuların üst üste sert faullerinin ardından teknik direktör Jose Mourinho da tepki gösterdi.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı! Szymanski yıldızlaştı

Bir pozisyonun ardından hakeme bitirelim işareti de yapan Portekizli çalıştırıcı, yardımcı hakeme sertliğe dair uyarıda bulundu.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#yeni sezon
#hazırlık maçı
#Fenerbahçe
#Futbol Haberleri
#Portimonense
#Spor
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