Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a geldi

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman tribününde takımlarını destekleyecek 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadı etrafında toplandıktan sonra otobüslere binerek RAMS Park'a hareket etti.

Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı. Emniyet güçlerinin belirlediği koridorda duran otobüslerden inen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stat kapısına hareket etti.

Fenerbahçe taraftarı, arama ve bilet kontrolü işlemlerinin ardından tribündeki yerini aldı.