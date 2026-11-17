Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 12. hafta maçında İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa temsilcisi ASVEL ile kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, ASVEL'i farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 115-81'lik zafer Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında evinde Fransa temsilcisi ASVEL'i 115-81'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 32-12 önde tamamladı. Devre arasına 54-39'luk skorla girildi. Üçüncü çeyrek sonunda farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 89-61 önde girdi. Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk çeyreği 32-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 16. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı ve skor 49-24 oldu. Çabuk toparlanan Fransa temsilcisi, 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde 15 sayı kaydederken, sarı-lacivertlilerin 5 sayı atmasına izin verdi. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 54-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan ve yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 34'e çıkardı ve skor 79-45 oldu. Sarı-lacivertli takım, bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyerek farkı yeniden açan Fenerbahçe, baştan sona üstün bir performans sergilediği ve 12 oyuncusunun da skor ürettiği karşılaşmayı 115-81 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 12. maçında 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 13. haftasında 19 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak.