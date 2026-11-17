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İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 12. hafta maçında İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa temsilcisi ASVEL ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk çeyreği 32-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 16. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı ve skor 49-24 oldu. Çabuk toparlanan Fransa temsilcisi, 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde 15 sayı kaydederken, sarı-lacivertlilerin 5 sayı atmasına izin verdi. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 54-39 önde gitti.
Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan ve yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 34'e çıkardı ve skor 79-45 oldu. Sarı-lacivertli takım, bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.
Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyerek farkı yeniden açan Fenerbahçe, baştan sona üstün bir performans sergilediği ve 12 oyuncusunun da skor ürettiği karşılaşmayı 115-81 kazandı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 12. maçında 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 13. haftasında 19 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak.