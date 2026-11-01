Fenerbahçe Tarfin, TOFAŞ karşısında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Tarfin ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken devreye Fenerbahçe Tarfin'in 47-43'lük üstünlüğüyle girildi.

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Fenerbahçe Tarfin, son periyoda 70-59'luk avantajla girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 88-77'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki 6. maçında 4 galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise ligdeki 6. maçında 4. yenilgisini yaşadı.