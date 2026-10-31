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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:34

Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın önemli maçlarından birinde Yukatel Denizli Basket ile Galatasaray MCT Technic, Denizli'de karşı karşıya geldi. Galatasaray, devreye 41-29 önde girdiği mücadeleyi 87-74'lük skorla kazanarak ligdeki 3. galibiyetini elde etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:34

'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Yukatel Basket ile , Denizli'de karşılaştı.

Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken periyot 17-17'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray MCT Technic, devreye 41-29 önde girdi.

Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti

Maçın üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren ve farkı açmaya devam eden Galatasaray MCT Technic, son çeyreğe 64-50'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte de hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 87-74'lük skorla kazandı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 6. maçında 3. galibiyetini elde etti. Yukatel Denizli Basket ise ligdeki 6. maçında 5. yenilgisini yaşadı.

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ETİKETLER
#Denizli
#basketbol
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Galatasaray MCT Technic
#Yukatel Denizli Basket
#Spor
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