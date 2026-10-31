Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Yukatel Denizli Basket ile Galatasaray MCT Technic, Denizli'de karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken periyot 17-17'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray MCT Technic, devreye 41-29 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren ve farkı açmaya devam eden Galatasaray MCT Technic, son çeyreğe 64-50'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte de hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 87-74'lük skorla kazandı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 6. maçında 3. galibiyetini elde etti. Yukatel Denizli Basket ise ligdeki 6. maçında 5. yenilgisini yaşadı.