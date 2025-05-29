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 | Onur Kaya

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Trendyol Süper Lig'i bu sezon da ikinci bitirerek şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe, gelecek sezona daha iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Dzeko, Tadic, Maximin gibi oyuncularla yollarını ayırması beklenen sarı lacivertliler, yıldız bir ismin peşine düştü. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan liginde sözleşmesi sona eren dünya yıldızını bedava transfer etmek istiyor. İşte tüm dünyada ses getirecek transferin ayrıntıları...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:20

Şampiyon Galatasaray'ın ardından Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de yaşanan hayal kırıklığını gidermek için yönetim kolları sıvadı. Taraftarların desteğini yeniden çekmek için transferde gaza basmaya hazırlanan sarı lacivertliler, gündemine yıldız isimleri aldı.

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapacak.

TADIC VE MAXIMIN'E VEDA

Sarı lacivertliler, sözleşmesi bitecek Dusan Tadic ile kiralık kontratı son bulacak Allan Saint-Maximin'e veda edecek.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

TRANSFERDE ÖNCELİK SOL KANAT

Bu nedenle transferde öncelik sol kanat takviyesine verilmiş durumda. Başkan Ali Koç'un yakın zamanda "Takımı hızlandıracağız" sözlerinin üzerine Fenerbahçe, başkanın bu tarifine uyacak şekilde seviyeyi yükseltecek ve adından söz ettirecek bir ismi transfer edecek.

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FENERBAHÇE'DE SADIO MANE SESLERİ

Fenerbahçe, bu doğrultuda Al Nassr forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Sadio Mane'yi listenin ilk sırasına aldı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Al-Nassr ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Senegalli yıldız, artık kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol kanadı bu yolla ikna etmeyi amaçlıyor.

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BONSERVİS BEDELİ YOK

Anderson Talisca'nın da Al-Nassr'dan takım arkadaşı olan Sadio Mane'nin kabul etmesi halinde Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeği belirtiliyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

BU SEZON 18 GOL 14 ASİSTLİK KATKI

Al Nassr formasıyla bu sezon 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gol-14 asistlik performans gösterdi.

KARİYERİNDE DEV KULÜPLER VAR

33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde daha önce; Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımların formasını giydi.

PREMIER LİG'DE TARİHE GEÇTİ

Mane, 16 Mayıs 2015'te Southampton'da top koştururken Aston Villa'ya karşı 2 dakika 56 saniye içinde 3 gol atarak Premier Lig'in en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu.

DOĞDUĞU KÖYE YARDIM EDİYOR

Öte yandan alçakgönüllü yapısıyla bilinen Mane, 2021'de doğduğu köy Bambali'de hastane, okul ve camii inşa ettirdi.

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