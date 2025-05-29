Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Trendyol Süper Lig'i bu sezon da ikinci bitirerek şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe, gelecek sezona daha iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Dzeko, Tadic, Maximin gibi oyuncularla yollarını ayırması beklenen sarı lacivertliler, yıldız bir ismin peşine düştü. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan liginde sözleşmesi sona eren dünya yıldızını bedava transfer etmek istiyor. İşte tüm dünyada ses getirecek transferin ayrıntıları...
Şampiyon Galatasaray'ın ardından Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de yaşanan hayal kırıklığını gidermek için yönetim kolları sıvadı. Taraftarların desteğini yeniden çekmek için transferde gaza basmaya hazırlanan sarı lacivertliler, gündemine yıldız isimleri aldı.
Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapacak.
Sarı lacivertliler, sözleşmesi bitecek Dusan Tadic ile kiralık kontratı son bulacak Allan Saint-Maximin'e veda edecek.
Bu nedenle transferde öncelik sol kanat takviyesine verilmiş durumda. Başkan Ali Koç'un yakın zamanda "Takımı hızlandıracağız" sözlerinin üzerine Fenerbahçe, başkanın bu tarifine uyacak şekilde seviyeyi yükseltecek ve adından söz ettirecek bir ismi transfer edecek.
Fenerbahçe, bu doğrultuda Al Nassr forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Sadio Mane'yi listenin ilk sırasına aldı.
Al-Nassr ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Senegalli yıldız, artık kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol kanadı bu yolla ikna etmeyi amaçlıyor.
Anderson Talisca'nın da Al-Nassr'dan takım arkadaşı olan Sadio Mane'nin kabul etmesi halinde Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeği belirtiliyor.
Al Nassr formasıyla bu sezon 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gol-14 asistlik performans gösterdi.
33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde daha önce; Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımların formasını giydi.
Mane, 16 Mayıs 2015'te Southampton'da top koştururken Aston Villa'ya karşı 2 dakika 56 saniye içinde 3 gol atarak Premier Lig'in en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu.
Öte yandan alçakgönüllü yapısıyla bilinen Mane, 2021'de doğduğu köy Bambali'de hastane, okul ve camii inşa ettirdi.