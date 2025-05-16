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 | Emir Yücel

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe büyük transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, PSG’nin Fransız yıldızı Kolo Muani için görüşmelere başladı. Ali Koç ve yönetiminin 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ve yıldız oyuncuya Fenerbahçe formasını giydirmek için ısrarcı olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:44

Bu sezon mutlak hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, istediği sonuçları elde edemeyerek şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Jose Mourinho’yu takımın başına geçirerek taraftarı heyecanlandıran yönetim, tüm çabalara rağmen Galatasaray’ın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN ATAĞA KALKTI

Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedefi olan sarı lacivertli ekip, kadro yapılanmasında köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

Hücum bölgesinde beklenilen katkıyı veremeyen En-Nesryi ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, daha atletik ve etkili bir forvet ismi için PSG’nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

PSG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Bu sezon Juventus’ta kiralık olarak oynayan Fransız golcü Kolo Muani’nin bonservisi PSG’nin elinde.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

Paris ekibiyle iyi ilişkilere sahip olan Fenerbahçe yönetimi, yıldız golcü için 25 milyon Euro’yu vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

26 yaşındaki Kolo Muani bu sezon çıktığı 17 maçta 7 gol atarken 2 tane de asist yaptı.

Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı
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