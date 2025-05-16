Fenerbahçe transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı! PSG ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe büyük transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, PSG’nin Fransız yıldızı Kolo Muani için görüşmelere başladı. Ali Koç ve yönetiminin 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ve yıldız oyuncuya Fenerbahçe formasını giydirmek için ısrarcı olduğu belirtildi.

Bu sezon mutlak hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, istediği sonuçları elde edemeyerek şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Jose Mourinho’yu takımın başına geçirerek taraftarı heyecanlandıran yönetim, tüm çabalara rağmen Galatasaray’ın gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN ATAĞA KALKTI

Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedefi olan sarı lacivertli ekip, kadro yapılanmasında köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Hücum bölgesinde beklenilen katkıyı veremeyen En-Nesryi ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, daha atletik ve etkili bir forvet ismi için PSG’nin kapısını çaldı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Bu sezon Juventus’ta kiralık olarak oynayan Fransız golcü Kolo Muani’nin bonservisi PSG’nin elinde.

Paris ekibiyle iyi ilişkilere sahip olan Fenerbahçe yönetimi, yıldız golcü için 25 milyon Euro’yu vermeye hazır olduklarını bildirdi.

26 yaşındaki Kolo Muani bu sezon çıktığı 17 maçta 7 gol atarken 2 tane de asist yaptı.