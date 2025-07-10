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 | Murat Makas

Fenerbahçe, transferde gaza bastı! Kanat transferi tamamlanmak üzere

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'nin, bir süredir ilgilendiği Leandro Trossard için transfer girişimlerinde hız kazandığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin en kısa zamanda tekrar görüşme yapması bekleniyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, transferde gaza bastı! Kanat transferi tamamlanmak üzere
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 10:20

Fenerbahçe yönetiminin, forması giyen 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak istediği ve transferin detaylarını konuşmak için İngiliz ekibiyle bir toplantı gerçekleştirileceği açıklandı.

Fenerbahçe, transferde gaza bastı! Kanat transferi tamamlanmak üzere

ARSENAL 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan Trossard'ın da takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken Arsenal'in de oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise transferi bu rakamın daha altında bir bedele bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, transferde gaza bastı! Kanat transferi tamamlanmak üzere

FENERBAHÇE ŞARTLARINI BELİRTTİ

Arsenal, 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncu karşılığında 20 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Sarı-lacivertliler pazarlığa 15 milyon Euro’dan başladı. Belçikalı oyuncuya da 5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Geçen sezon Trossard ne yaptı?
Geçen sezon Topçular ile 56 maça çıkan deneyimli sol kanat oyuncusu 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole doğrudan katkıda bulundu.
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#arsenal
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Leandro Trossard
#Spor
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