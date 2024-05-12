Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe tribünlerinden yönetime protesto! 'İstifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe tribünlerinden yönetime protesto! 'İstifa' sesleri yükseldi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 21:18 - Güncelleme : 12 May 2024 21:22
Fenerbahçe tribünlerinden yönetime protesto! &#039;İstifa&#039; sesleri yükseldi

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi. 

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler kritik maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Batshuayi, Djiku ve Çağlar'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı yapmadığı haftada son 2 maça liderin 6 puan gerisinde girdi. Bu sonuçla birlikte tribünlerden yönetime karşı istifa sesleri yükseldi. 

Fenerbahçe tribünlerinden yönetime protesto! 'İstifa' sesleri yükseldi - 1. Resim

SARAÇOĞLU 'YÖNETİM İSTİFA' İLE YANKILANDI 

Ev sahibinin attığı ilk gol sonrası tribünlerde karşılık verilirken, Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesiyle birlikte ise 'yönetim istifa' ve başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Karagümrük'ün 83. dakikada kaydettiği beraberlik golüyle birlikte tribünler yeniden gol sevinci yaşadı.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...