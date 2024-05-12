Fenerbahçe tribünlerinden yönetime protesto! 'İstifa' sesleri yükseldi

12 May 2024 21:18 - Güncelleme : 12 May 2024 21:22

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler kritik maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Batshuayi, Djiku ve Çağlar'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı yapmadığı haftada son 2 maça liderin 6 puan gerisinde girdi. Bu sonuçla birlikte tribünlerden yönetime karşı istifa sesleri yükseldi.

SARAÇOĞLU 'YÖNETİM İSTİFA' İLE YANKILANDI

Ev sahibinin attığı ilk gol sonrası tribünlerde karşılık verilirken, Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesiyle birlikte ise 'yönetim istifa' ve başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Karagümrük'ün 83. dakikada kaydettiği beraberlik golüyle birlikte tribünler yeniden gol sevinci yaşadı.