Fenerbahçe Union SG hazırlıklarına başladı! Derbi mağlubiyeti sonrası moral için çıkacak
Hafta sonu derbide ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 1-3 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarına başladı. Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.
Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde moral arayacak.
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde gerçekleştirdiği antrenmanla Avrupa Ligi hazırlıklarına start verdi. İlk olarak sporcular, salonda core egzersizleri yaptı.
Daha sonra sahada ısınma, hız ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, futbolcuların dar alanda oynadığı çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları idmanla Union SG karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.