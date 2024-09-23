Fenerbahçe Union SG hazırlıklarına başladı! Derbi mağlubiyeti sonrası moral için çıkacak

23 Eylül 2024 00:25 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 00:28

Hafta sonu derbide ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 1-3 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarına başladı. Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.