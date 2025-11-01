Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

Bu hafta sonu Süper Lig'de zirve yarışını kızıştıracak bir diğer karşılaşma olan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi, yarın siyah-beyazlıların evinde oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynanacak derbinin saati belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 09:46

, Trendyol 'in 11. haftasında yarın maçta 'la deplasmanda karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

FENERBAHÇE'DE HEDEF ZİRVE

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı. Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti

2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına saatler kala dev derbide eksikler dikkat çekti
