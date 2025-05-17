Fenerbahçe ve Galatasaray derken Jonathan David sürpriz bir imza atıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Jonathan David, an itibarıyla Serie A deviyle söz kesti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Jonathan David, resmen prensip anlaşmasına vardı.

Jonathan David, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüksek kontrat önerilerine rağmen tercihini Serie A'dan yana kullandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Jonathan David, an itibarıyla Inter ile ön anlaşmaya vardı ve İtalya basını sürpriz gelişmeyi resmen duyurdu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN JONATHAN DAVID İTALYA'DA İMZA ATIYOR

Gelecek yaz itibarıyla bonservisini eline alacak olan Jonathan David, tüm yüksek maaşlı kontrat önerilerini reddetti ve Serie A devi Inter ile ön anlaşmaya vardı. Potansiyeli oldukça yüksek görülen Jonathan David, bonservissiz transfer olduğu İtalya ekibinden cüzi miktarda imza parası alacak.

JONATHAN DAVID VE LILLE İLE SON SEZONU

Lille formasına veda etmeye hazırlanan Jonathan David, bu sezon Fransa ekibiyle 48 maça çıktı ve 25 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağladı.