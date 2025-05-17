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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray derken Jonathan David sürpriz bir imza atıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Jonathan David, an itibarıyla Serie A deviyle söz kesti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Jonathan David, resmen prensip anlaşmasına vardı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray derken Jonathan David sürpriz bir imza atıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 18:42

Jonathan David, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüksek kontrat önerilerine rağmen tercihini Serie A'dan yana kullandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Jonathan David, an itibarıyla Inter ile ön anlaşmaya vardı ve İtalya basını sürpriz gelişmeyi resmen duyurdu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN JONATHAN DAVID İTALYA'DA İMZA ATIYOR

Gelecek yaz itibarıyla bonservisini eline alacak olan Jonathan David, tüm yüksek maaşlı kontrat önerilerini reddetti ve Serie A devi Inter ile ön anlaşmaya vardı. Potansiyeli oldukça yüksek görülen Jonathan David, bonservissiz transfer olduğu İtalya ekibinden cüzi miktarda imza parası alacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray derken Jonathan David sürpriz bir imza atıyor!

JONATHAN DAVID VE LILLE İLE SON SEZONU

Lille formasına veda etmeye hazırlanan Jonathan David, bu sezon Fransa ekibiyle 48 maça çıktı ve 25 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

LILLE, DAVID İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Önemli bir yatırım olarak gördüğü golcü için Gent'e 27 milyon Euro bonservis ödeyen Lille, Kanadalı forvetin bedelsiz ayrılmasına müsaade etmek zorunda kalmıştı.
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ETİKETLER
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#Inter Serie A
#Spor
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