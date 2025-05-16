Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz transfer döneminde talipleri olan Yusuf Akçiçek için an itibarıyla Fenerbahçe'ye müjde geldi, işte kritik sürecin tüm ayrıntıları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 21:47

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek transferi için sürpriz bir süreç söz konusu. Devre arasında Yusuf Akçiçek'i satmak istemeyen Fenerbahçe; gelecek yaz planlamalarında ise mali olarak daha da güçlü olacak, zira Fransız basınının haberine göre Yusuf Akçiçek için transferde ciddi talip var.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe ile temaslarda bulunan Marsilya, artık vites yükseltmeye karar verdi. Yusuf Akçiçek'i uzun zamandır takip eden Marsilya, Fenerbahçe'nin son dönemde kulübede tuttuğu genç yetenek için masaya oturmaya hazırlanıyor! Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe formasıyla Avrupa'daki performansını çok istikrarlı bulan Fransız ekibi, ayrıca Süper Lig'deki birkaç maçı da analiz etmiş ve Yusuf Akçiçek için kritik bir raporlama süreci ilerletmişti. Halihazırda Yusuf Akçiçek'in İngiltere ekipleri tarafından da izlendiği zamanların, yaz dönemiyle birlikte olumlu anlamda nihai bir sona kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!

FENERBAHÇE'NİN YUSUF AKÇİÇEK PİYANGOSU

Yusuf Akçiçek için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Marsilya, 19 yaşındaki savunmacı için 15 milyon Euro civarında bir teklif sunmayı tasarlıyor. Yusuf Akçiçek'in potansiyelini çok yüksek gören Marsilya, milli stoperin ilerleyen yıllarda çok daha yüksek meblağlar ile flaş transferler gerçekleştirebileceği ihtimalini gözetiyor.

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1240 dakika süre almış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yüksek tempolu oyunlarda rakibi karşılamada iyi pozisyon alan Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararla birlikte ayrılığa olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF AKÇİÇEK'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Genç savunmacının Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!
Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!
ETİKETLER
#marsilya
#piyango
#Yusuf Akçiçek
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.