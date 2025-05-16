Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Transferi resmen duyurdular!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz transfer döneminde talipleri olan Yusuf Akçiçek için an itibarıyla Fenerbahçe'ye müjde geldi, işte kritik sürecin tüm ayrıntıları.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek transferi için sürpriz bir süreç söz konusu. Devre arasında Yusuf Akçiçek'i satmak istemeyen Fenerbahçe; gelecek yaz planlamalarında ise mali olarak daha da güçlü olacak, zira Fransız basınının haberine göre Yusuf Akçiçek için transferde ciddi talip var.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe ile temaslarda bulunan Marsilya, artık vites yükseltmeye karar verdi. Yusuf Akçiçek'i uzun zamandır takip eden Marsilya, Fenerbahçe'nin son dönemde kulübede tuttuğu genç yetenek için masaya oturmaya hazırlanıyor! Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe formasıyla Avrupa'daki performansını çok istikrarlı bulan Fransız ekibi, ayrıca Süper Lig'deki birkaç maçı da analiz etmiş ve Yusuf Akçiçek için kritik bir raporlama süreci ilerletmişti. Halihazırda Yusuf Akçiçek'in İngiltere ekipleri tarafından da izlendiği zamanların, yaz dönemiyle birlikte olumlu anlamda nihai bir sona kavuşması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YUSUF AKÇİÇEK PİYANGOSU

Yusuf Akçiçek için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Marsilya, 19 yaşındaki savunmacı için 15 milyon Euro civarında bir teklif sunmayı tasarlıyor. Yusuf Akçiçek'in potansiyelini çok yüksek gören Marsilya, milli stoperin ilerleyen yıllarda çok daha yüksek meblağlar ile flaş transferler gerçekleştirebileceği ihtimalini gözetiyor.

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1240 dakika süre almış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yüksek tempolu oyunlarda rakibi karşılamada iyi pozisyon alan Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararla birlikte ayrılığa olumlu yaklaşıyor.