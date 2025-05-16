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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!

Fenerbahçe’de resmen Milan Skriniar çıkmazı var. Milan Skriniar için PSG ile transfer masasına oturan Fenerbahçe, taraflarla anlaşmaya varmakta zorlanıyor.

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Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:24

Fenerbahçe’de Milan Skriniar için PSG ile transfer görüşmeleri başladı. Fenerbahçe Milan Skriniar’a ivedi imza attırmak isterken, an itibarıyla ise hem PSG hem de Milan Skriniar tarafında çıkmazlar söz konusu.

FENERBAHÇE’DE MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE BÜYÜK KRİZ

Fenerbahçe ara transferde Milan Skriniar’ı PSG’den kiralamış ve ardından da performansından memnun kaldığı yıldız savunmacının kalıcı transferi için harekete geçmişti. Bugün gelinen noktadaysa Milan Skriniar’ın transferi için masada çıkmaza giren Fenerbahçe, ne PSG ile ne de Milan Skriniar ile anlaşmaya varabildi! Halihazırda PSG ile bonservis konusunda uzlaşmakta zorlanan Fenerbahçe, ayrıca Milan Skriniar ile de maaş pazarlığında sıkıntılar yaşıyor. Deneyimli savunmacıyı başka takımların da istediği transfer masasında, ortak rakamlarda buluşmak şu ana kadar mümkün olmadı.

Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde gelmesine rağmen hızlıca takıma adapte olan Milan Skriniar, taraftarlardan da tam not almıştı. Yıldız stoper, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!

MILAN SKRINIAR VE PSG ARASINDAKİ KONTRAT

Milan Skriniar, 2023 Temmuz ayında Inter'den ayrılıp PSG'ye katılmış ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe’de Milan Skriniar çıkmazı: Masada büyük kriz!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Fenerbahçe, yıldız savunmacı için 10 milyon Euro civarlarında bir pazarlık yürütüyor ama PSG ise 15 milyon Eurodan aşağı inmek istemiyor.
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#psg
#Transfer Haberleri
#Milan Skriniar
#Fenerbahçe Transferleri
#Büyük Kriz
#Spor
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