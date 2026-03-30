Fenerbahçe ve Galatasaray Paulo Dybala için karşı karşıya! Maaşı bile duyuruldu

Süper Lig’de ezerli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. İki kulüp Avrupa kupalarını da düşünerek dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna getirmek istiyor.
İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı istediğini yazdı. Correire dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.
Haberde Roma'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alan Dybala'nın, takımıyla yeni sözleşme imzalaması halinde yıllık 3 milyon Euro'nun altında bir maaş alacağı belirtildi.
Arjantinli futbolcunun önceliği ise ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a verdiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Türkiye'ye transfer seçeneğine kadar çeşitli olasılıklara açık olduğu belirtildi.
Corrieredellosport'ta yer alan detaylarda oyuncunun kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde şu an Roma'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk ücreti kazanacağı belirtildi.
|Paulo Dybala 2025-2026 Sezonu Performansı
|Organizasyon
|Maç
|Gol
|Asist
|Süre (Dakika)
|Serie A
|17
|2
|3
|1067
|UEFA Avrupa Ligi
|4
|1
|1
|210
|Toplam
|21
|3
|4
|1277