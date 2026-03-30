Süper Lig’de ezerli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. İki kulüp Avrupa kupalarını da düşünerek dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna getirmek istiyor.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe ve Galatasaray Paulo Dybala için karşı karşıya! Maaşı bile duyuruldu Fenerbahçe ve Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı kadrolarına katmak için harekete geçti. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Paulo Dybala'yı istediğini yazdı. Roma'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dybala ile İtalyan ekibi henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı. Roma'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alan Dybala'nın, yeni sözleşme durumunda 3 milyon Euro'nun altında bir maaş alacağı belirtildi. Dybala'nın önceliğinin ülkesi Arjantin'in takımlarından Boca Juniors olduğu, ancak Türkiye'ye transfer seçeneğine de açık olduğu aktarıldı. Oyuncunun İstanbul'da kariyerini sürdürmesi halinde Roma'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk ücreti kazanacağı belirtildi.

DYBALA YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAMADI

İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı istediğini yazdı. Correire dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.

Haberde Roma'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alan Dybala'nın, takımıyla yeni sözleşme imzalaması halinde yıllık 3 milyon Euro'nun altında bir maaş alacağı belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Arjantinli futbolcunun önceliği ise ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a verdiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Türkiye'ye transfer seçeneğine kadar çeşitli olasılıklara açık olduğu belirtildi.

Corrieredellosport'ta yer alan detaylarda oyuncunun kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde şu an Roma'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk ücreti kazanacağı belirtildi.