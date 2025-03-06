Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kura paylaşımı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmişlerdi

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı ve çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Kadıköy'de oynanacak derbi için iki takımdan da paylaşım geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki dev derbinin ardından şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar. Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, tek maç eleme usulüne göre 1-2-3 Nisan tarihinde Kadıköy'de oynanacak.
https://x.com/Fenerbahce/status/1897614179504136306
https://x.com/GalatasaraySK/status/1897614807500497198