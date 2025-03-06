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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kura paylaşımı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmişlerdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı ve çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Kadıköy'de oynanacak derbi için iki takımdan da paylaşım geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kura paylaşımı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmişlerdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:08

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki dev derbinin ardından şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar. Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, tek maç eleme usulüne göre 1-2-3 Nisan tarihinde Kadıköy'de oynanacak.

KUPADAKİ DERBİ EŞLEŞMESİ SONRASINDA PAYLAŞIMLAR

https://x.com/Fenerbahce/status/1897614179504136306

https://x.com/GalatasaraySK/status/1897614807500497198

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DEKİ DERBİDE KİM KAZANMIŞTI?
Heyecanla beklenen derbide pek tempo olmamış ve zorlu mücadele 0-0 sona ermişti.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
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#Fenerbahçe
#Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu
#Spor
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