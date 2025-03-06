Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kura paylaşımı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmişlerdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı ve çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Kadıköy'de oynanacak derbi için iki takımdan da paylaşım geldi.