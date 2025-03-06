Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk için sert sözler! Nasıl bu kadar alçalabildiler

Sky Sports'a özel röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ve Okan Buruk çok sert sözler sarf etti. Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine yönelik ırkçılık suçlaması için "Nasıl bu kadar alçalabildiler" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers ile oynayacakları maç öncesi röportaj serisine İngliz Sky Sport ile devam etti. Mourinho'nun gündeminde Galatasaray ile oynadıkları derbi sonrası sarı-kırmızılı kulübün kendisine yönelik ırkçılık suçlaması ve rakip teknik direktör Okan Buruk vardı.

"OLAY BUMERANG GİBİ ONLARA DÖNDÜ"

Karşı karşıya kaldığı ırkçılık suçlamasına ilişkin yorum yapan Mourinho, "Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Benim Afrika ile Afrikalı insanlarla, Afrikalı oyuncularla ve Afrika hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu" ifadelerini kullandı.

"NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER"

Herkesin kendisinin nasıl bir insan olduğunu bildiğini belirten Mourinho, "Herkes kötü özelliklerimi biliyor ama ırkçılık benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi. Sadece şunu düşündüm; nasıl bu kadar alçalabildiler?" dedi.

OKAN BURUK İÇİN KIŞKIRCITICI YORUM: SEVİYESİNE İNEMEM

Galatasaray yedek kulübesi için sarf ettiği "maymun gibi zıpladılar" sözü için pişman olup olmadığı da sorulan Mourinho, Okan Buruk'u işaret ederek, "Ben onun seviyesine inemem" ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamayla ilgili konuşmaya devam eden Mourinho, "Bazen kendime soruyorum; Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün?" dedi ve "Sadece üzücüydü" sözlerini sarf etti.

Yaşanan süreçte birçok kişiden destek gördüğü için minnettar olduğunu söyleyen Mourinho, "Beni sevmeyen insanlardan bile destek gördüm. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle de eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir sesti" dedi.

PFDK BAŞKANI'NIN GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAFI ÇIKTI

Aldığı 4 maçlık cezanın 2 maça indirilmesiyle ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Dört maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz."