Fenerbahçe yarışa tutunmak için Gaziantep deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kanarya'da hedef kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak. İşte Gaziantep - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ve diğir detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalabilmek için Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkıyor. 72 puanla ikinci sırada yer alan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybının ardından Fenerbahçe, bu kez hata yapmak istemiyor.

GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ev sahibi Gaziantep FK ise 42 puanla 8'inci basamakta yer alıyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SARI KART ALARMI

Fenerbahçe'de kart sınırındaki oyuncular bir hayli fazla. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart görenler, gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, hafta boyunca bireysel çalışan Sofyan Amrabat'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmişti. Ayrıca sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 8 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇIMUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Viana, Semih, M’Bakata, Ogün, Ndiaye, Daubin, Maxim, Lungoyi, Halil

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko

SELÇUK İNAN CEZALI

Gaziantep FK'de Okereke sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Selçuk İnan ile Kozlowski, kırmızı kart cezaları nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Takımda Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise kart sınırında bulunuyor.