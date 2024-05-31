Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferine hazırlanıyor! Levent Mercan'da sona doğru...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 03:23 - Güncelleme : 31 May 2024 03:27
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katacak.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan'a imza attırmaya hazırlanıyor.
beIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertli ekip, hem oyuncu hem kulüp tarafıyla anlaşmaya vardı.
Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı aktarılırken, Mercan'ın Fenerbahçe'ye katılmasının an meselesi olduğu bildirildi.
Küme düşen Fatih Karagümrük ile bu sezon 39 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber