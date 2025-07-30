Fenerbahçe yıldız oyuncu için görüşmelere başladı! Toplamda 145 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek büyük hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma yeni oyuncuların gelmesiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği rapora göre; savunma hattının güçlenmesi gerektiği ve oyun kurucu bir bek alınması istediği belirtildi.

JOAO CANCELO ÖNERİSİ!

Mourinho'nun istediği özelliklere uyan ve yeniden Avrupa'ya dönüş yapmak isteyen Joao Cancelo'nun 2027 yılına kadar Al-Hilal takımında sözleşmesi bulunuyor. Senelik 15 milyon Euro kazanan Cancelo'nun, Avrupa'ya dönüş için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

TOPLAMDA 145 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen 31 yaşındaki yıldız için bu zamana dek 145 milyon Euro bonservis ödendi. Suudi Arabistan ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3130 dakika süre aldı.

Joao Cancelo, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına asist yapma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre Portekizli yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.