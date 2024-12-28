Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor: En az 5 futbolcuyla yollar ayrılacak

28 Aralık 2024 10:25 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:31

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken gidecek isimler de netleşmeye başladı. Takımdan en az 5 futbolcu ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Dünyaca ünlü yıldızları listeye alan Fenerbahçe kritik toplantı yapacak.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray​ ile puan farkını kapatmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer​ çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak toplantıda gidecek isimler netleştirilecek.

Sarı-lacivertlilerin en az 5 futbolcuyla vedalaşacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz, transfer görüşmesi yapmak için kulüpten ayrılmıştı. Fenerbahçe'den maaş almaya devam eden Serdar Aziz henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.

Athletic Bilbao maçında taraftardan büyük tepki alan Samet Akaydin da takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gelmek istediği ve son kararın Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi.

BARTUĞ ELMAZ

Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonununda forma şansı vermediği Bartuğ Elmaz'ın kiralanması gündemde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.

LEVENT MERCAN

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan da Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda sadece 12 dakika süre alan 24 yaşındaki sol bek oyuncu için devre arasında gelen teklifler değerlendirilecek.

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. Fransız kulüplerin radarında olan milli oyuncunun satışına onay verilecek. 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.