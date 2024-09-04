Fenerbahçe yönetimi taraftarın transfer isteğine cevap verdi! 

04 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 19:28

Fenerbahçeli taraftarlarının geçtiğimiz gün sosyal medyada 'Ya yıldız ya kongre' başlığı ile başlattığı çalışmaya Fenerbahçe yönetiminden cevap geldi. UEFA Avrupa Ligi kadro listesi için son saatleri girilirken yönetim bu doğrultuda açıklama yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları taraftarın istediği orta saha gelmeyince tepkilere denen oldu. Sosyal medyadan hastag çalışması başlatan taraftarlar #YaYıldızYaKongre etiketi ile Ali Koç'tan transfer bekledi. Fenerbahçe yönetiminden taraftarın talebine cevap geldi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, transfer gündemi ile ilgili kulübün resmi hesabından açıklamalarda bulundu. UEFA kadrosuna yönelik transfer çalışmalarını sonlandırdıklarını belirten Kızılhan, "Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Futbol takımının UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü belirten Kızılhan, teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde takımın, taraftarlarının eşsiz desteğiyle başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

FIRSAT TRANSFERİ ARANACAK

Kızılhan, Fenerbahçe'nin doğası gereği her zaman hedeflerini büyüttüğünü ifade ederek, kadronun daha da derinleşmesi ve değerinin yükseltilmesi adına alternatif oyuncu transferlerinin gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca, kulübün yalnızca kısa vadeli başarılar değil, aynı zamanda genç ve potansiyel sahibi oyuncularla uzun vadeli bir yapılanma süreci içinde olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir.

Fenerbahçe’nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir.

Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum.

Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz."