Fenerbahçe yürüyüşü için taraftarlar toplandı! Ali Koç istifa sesleri yükseliyor

28 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:12

Fenerbahçeli taraftar grupları, Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor. Kadıköy yoğurtçu parkında buluşan Fenerbahçeli taraftarlar; 'Ali Koç istifa, Yönetim istifa' sloganları ile yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe​'de uzun süredir devam eden gerginlik, camiayı ikiye böldü. Yönetimin istifası isteyen gruplar ile mevcut yönetimle devam edilmesini isteyen grup olarak ayrılan camiada önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçeli taraftar grupları, İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazı ile, istifa yürüyüşü için izin talep etmişlerdi. Valilik yürüyüş için Kadıköy'de bulunan yoğurtçu parkına müsaade etti.

Valilikten onay alan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin istifası için Kadıköy yoğurtçu parkında toplanmaya başladı.

Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik yenilgiden sonra, sosyal medyada yönetime karşı ağır eleştiriler yönelten taraftarlar, son aldıkları kararla birlikte yürüyüş düzenleyerek Ali Koç​ ve ekibini istifaya davet etmek için yürüyüş düzenlemek için anlaştılar.

Bugün Kadıköy'de toplanan Fenerbahçeliler, yoğurtçu parkında Fenerbahçe formaları ve atkıları ile birlikte; Ali Koç istifa, Yönetim istifa' sloganları atıyor.

Yönetimin yürüyüş hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor...