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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, FBTV'de 3 Temmuz süreciyle ilgili konuştu. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz süreciyle ilgili somut deliller olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 22:32

Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe Televizyonu'na flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Alper Alpoğlu, FBTV'de 3 Temmuz sürecinde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN FENERBAHÇE ADINA SORUŞTURMA SÜRECİ AÇIKLAMASI

"Bugün şöyle bir açıklamamız olacak. 10 Mayıs günü benim şahsi mail hesabıma bir mail geldi. Bu mailde 3 Temmuz sürecinde dile getirdiğimiz kumpas olgusuna dair önemli deliller vardı. Bu deliller o dönemin federasyondaki yetkililerinin, yöneticilerinin bu süreç içerisinde UEFA ile nasıl bir iş birliği içerisinde olduklarını, medyada algı oluşturma adına nasıl evrak ve bilgi sızdırdıklarını gösterir mahiyetteydi. Tabii bizi heyecanlandırdı. Çünkü bu iddiaları somutlaştırıp gösteremediğimiz sürece iddia bazında kalıyordu. Sonra biz hukuk kurulu olarak Yüksek Divan Kurulu’ndaki arkadaşlarımız, Hakkı Bey dahil olmak üzere bir araya geldik, ne yapabileceğimizi değerlendirdik. O değerlendirmeler ışığında müşterek aldığımız karar sonucunda bugün Cumhuriyet Savcılığı’na giderek bir süreç başlattık. Dönemin mağdurlarından biri olarak ve mailler bana geldiği için ben, tabii Alper Beyler de kulübü temsilen, şikâyette bulunduk. Bu gelinen aşama bizler için şöyle çok değerli: Biz kumpas olgusunu, bize kumpas kuran emniyet görevlileri, hakim ve savcıları yargıya taşımıştık, orada sonuçlanan davalar var. O davalarda zaten onlara karşı tezimizi ispatlamıştık. Bu federasyon yöneticileri ve federasyon çalışanlarıyla ilgili kısım hep açıkta kalmıştı. İddia bazındaydı ve bir türlü onu ispatlayamıyorduk. Bugün bize gelen somut deliller bu süreci ispatlamaya elverişli. Bunun için suç duyurusunda bulunduk ve bir soruşturma başladı."

Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!

ALPER ALPOĞLU 'TERÖR SORUŞTURMASI' KAPSAMINDA DEDİ

"Şekip başkana ulaşan mail içeriğini biz de gördük, inceledik. Gerçekten içeriğiyle ilgili çok enteresan, değişik bilgiler edinilmesi üzerine hem Fenerbahçe hukuk ekibimiz hem Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Başkan; hem Fethi Bey ve İrfan Bey bir araya geldik inceledik. İçeriğinde çok enteresan şeyler var. Bizim o dönem için en başından beri söylediğimiz, federasyon yetkililerinin, federasyon başkan vekilinin bir noktada bu işin içinde olduğu, bu işin bu noktalara gelmesinde çok önemli şekilde çaba sarf ettikleri, bunun somutlaştırılamayan ama herkesin bildiği bir gerçek olarak ortada duran bir şeyi kanıtlamak anlamında elimize çok önemli bilgiler, belgeler geçti. Tabii ilk olarak bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmemiz gerekir. Biz bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek için konuya bakarken dün bütün sosyal medyada olsun, birçok yerde konuya ilişkin belgeler paylaşılmış vaziyette. Sadece Yüksek Divan Kurulu Başkanımız ile değil, bu konu birçok kişi ile paylaşılmış. Ben şuna değinmek istiyorum; biz hemen bunun ardından hukuki olarak ki şöyle bir durum var, o dönem için FETÖ’nün basın ayağını oluşturan Mehmet Baransu isimli şahsa bilgi ve belgelerin aktarıldığını gördük. Bir terör örgütünün basın ayağını oluşturan kişiye 3 Temmuz soruşturması ile ilgili olarak, 3 Temmuz kumpası ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin düzenli bir şekilde aktarıldığını, mail atıldığını, federasyondan kendi şahsi mail adresine ilgili kişinin, şahsi mail adresinden de Mehmet Baransu’nun mail adresine bilgileri aktardığını gördük, tabii ki bu belgeler doğruysa. Bunun üzerine de bunun bir terör soruşturmasına konu olması gerektiği kanaatine vardık. Bugün için Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü adına ben ve hukuk müşavirimiz İrfan Bey, birlikte gittik. Bununla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Önemli bilgi şu: Terörden Sorumlu Başsavcımıza da konuyu izah ettik. Terör soruşturması da bununla ilgili olarak açılmış oldu. Biz tabii ki süreci sonuna kadar hem Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımız hem Fenerbahçe hukuk ekibimiz olarak, sonuna kadar takip edeceğiz ve önemli sonuçlar alacağız. 3 Temmuz dönemine ilişkin geride kalan, gizli olan her şeyin de yavaş yavaş önümüzdeki süreçte aydınlanacağına inanıyoruz. O yüzden ben de bu konuyu Şekip başkanım gibi çok önemli buluyorum."

Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

3 TEMMUZ SÜRECİ NEYDİ?
Fenerbahçe'nin büyük bir kaosa çekildiği dönemde, Türk futboluna dışarıdan müdahale edilmeye çalışılmış ve Fenerbahçe'nin büyüme süreci durdurulmuştu.
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ETİKETLER
#3 Temmuz
#şekip mosturoğlu
#Fenerbahçe Yönetimi
#Alper Alpoğlu
#Spor
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