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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan imza açıklaması: "Akıl edemediniz mi?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin imza sürecine de değinen Ali Koç, çarpıcı mesajlar verdi.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan imza açıklaması:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 18:42

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Adidas ile 5 yıl anlaştıklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayrıca imza süreci için de mesaj verdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN ADIDAS SÖZLERİ

"Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü şekilde temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yeniden yan yana gelişi için beraberiz. Futbol, basketbol, voleybol ve kadın-erkek branşları; hepsinde tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak. İlk kez 3 farklı branşla, Adidas güçlerini birleştiriyor. Söz konusu anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır. Fenerbahçe ve Adidas güçlü bir ortak tarihe sahiptir. Fenerbahçe armasının üzerinde olduğu her forma milyonlarca yüreğin inancını temsil etmektedir. Yeni formalarımız inşallah 1 Temmuz'da belirli yerlerde, 2 Temmuz'dan itibaren ise tüm Fenerium'larda olacak. Bu birlikteliğin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçmişte yaptığımız anlaşmalardan çok daha kârlı bir anlaşma. Adidas için de öyle olacağını düşünüyorum. Genelde 3 yıllık yapıyorduk, bu anlaşma 5 yıllık. Gelir tarafında da Fenerbahçe için artısı olacak. Belirlediğimiz sayılara ulaşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Öyle bir tüketelim ki Adidas üretime yetişemesin."

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan imza açıklaması: "Akıl edemediniz mi?"

ALİ KOÇ'TAN İMZA KRİTİĞİ

"İmza süreci demokratik bir haktır ama camiamızın tarihine, kültürüne ve geleneğine bakınca gelecekte sakıncalar yaratacağından uygun yöntem olmadığını söyledik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bizler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hem de kulübün geleceği açısından çok önemli mevzulara odaklanmaktayız. Bir sürü insan konuşun artık diyor bizim de zamanımız gelecek, konuşacağız. Bu süreci yürüten arkadaşlar haftalardır yeterli imzaya ulaştıklarını ifade etmektedirler ancak bu imzaları kulübü ulaştırma konusunda aynı motivasyonu yaşamamaktadırlar. Bu imzalar neden hala kulübü getirilmemiştir? Neden toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar birinci günden bunu Excel formatına taşımayı akıl edememiş mi?"

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan imza açıklaması: "Akıl edemediniz mi?"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YETERLİ İMZA SAYISI TOPLANIRSA NE OLACAK?
Sarı lacivertli camia, yeterli imza sayısının toplanması halinde erken seçime gidecek ve kulüp başkanını belirlemek için yeniden sandıkta buluşacak.
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ETİKETLER
#ali koç
#Sponsorluk Anlaşması
#Adidas
#Fenerbahçe Haberleri
#Spor
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