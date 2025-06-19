Fenerbahçe'den yerli isim konusuna yalanlama!

Fenerbahçe yönetimi, Devin Özek konusuna netlik getirdi. Devin Özek ve yerli bir ismin ortaklaşa çalışacağı iddialarını yalanlayan Fenerbahçe, sürece dair yeni bir planlama olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'den Devin Özek sürecine dair açıklama geldi. Devin Özek'in özel bir isteği olmadığını ifade eden yönetim, farklı bir hamle olmayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır. Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."