Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Amara Diouf’la 2030’a kadar sözleşme

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini geleceğe yatırım yaparak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Yönetim, transfer döneminin ilk adımını genç ve potansiyelli bir oyuncuyla attı.

AMARA DIOUF FENERBAHÇE’DE

Sarı-lacivertli ekip, 17 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Amara Diouf’u renklerine bağladı. Uzun süredir takip edilen genç futbolcu için İstanbul’a davet süreci bir süre önce başlatılmıştı.

Fenerbahçe’nin transferi gerçekleştirmeden önce Amara Diouf’u sağlık kontrolünden geçirdiği, daha önce yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle oyuncuya revizyon ameliyatı yapıldığı öğrenildi. Operasyonun ardından futbolcunun durumunun olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

2030’A KADAR GEÇERLİ SÖZLEŞME

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe Amara Diouf ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. FIFA kuralları gereği, 18 yaşını doldurduktan sonra profesyonel olarak sarı-lacivertli formayı giyecek olan Diouf’un sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Fenerbahçe’nin bu hamlesi, kulübün geleceğe yönelik stratejisi kapsamında yapılan ilk transfer olarak kayda geçti.