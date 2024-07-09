Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi imzaya kaldı!
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Allan Saint-Maximin ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Her konuda sarı-lacivertlilerle anlaşan futbolcu imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi.
Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi. Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe'yle görüşen futbolcu, Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere "evet" dedi.
İŞ İMZAYA KALDI
BBC Arabic'in haberine göre Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle önümüzdeki sezon Allan Saint-Maximin'i kadroda düşünmüyor. Kadro dışı kararı Fransız yıldıza bildirildi. Bunun ardından Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya karar verdi.
Habere göre sarı lacivertlilerin kısa sürede Allan Saint-Maximin'i açıklaması bekleniyor.