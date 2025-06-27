Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yüksek maaş beklentisi!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan transfer kararı geldi. Halihazırda Avrupa'dan ve Brezilya'dan talipleri olan Anderson Talisca, Fenerbahçe tercihini maaşıyla orantılı olarak devam ettirdi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın transferi süreci netleşti. Flamengo, Bahia ve Everton gibi kulüpler tarafından transfer edilmek istenen Anderson Talisca; Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER VE MAAŞ DENGESİ

Fenerbahçe'ye 15 milyon Eurodan 1.5 yıllık imza atan Anderson Talisca, diğer takımlarda bu maaş seviyesini göremeyeceği için kontratının bitişine kadar Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Esasen ise Brezilyalı hücumcu, sözleşmesinin sonuna doğru yeni bir karar verecek.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 23 maça çıkan Anderson Talisca, 12 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.