Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de başkanlık için gizli plan: Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkacak!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım yeniden başkanlık için yarışacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı aldığı süreçte, ilerleyen zamanla birlikte Aziz Yıldırım'ın da son kez aday olması bekleniyor. İşte flaş gelişmeye dair önemli ayrıntılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de başkanlık için gizli plan: Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 23:42

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sandıkta yine karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararıyla birlikte, yakın zamanda Aziz Yıldırım'ın da resmen adaylığını açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'nin yeniden başkanlık seçimine gideceği duyurulan süreçte, Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ın aday olacağı bilgisi kulislerde yayılmaya başladı! Halihazırda Ali Koç'un başarısızlıklarla geçen 7 yılının ardından olağanüstü seçim kararı aldığı bugünde, Aziz Yıldırım'dan da yakın zamanda karşı hamle geleceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda iki kez Ali Koç'a karşı seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ı, yakın çevresi yeniden sandığa gitmesi yolunda ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de başkanlık için gizli plan: Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkacak!

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI SÜRECİNDE ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM HARİCİNDE; MAHMUT USLU VE HAKAN BİLAL KUTLUALP KRİTİKLERİ!

Fenerbahçe'de Eylül ayı yeni seçim için hedef tarih olarak gösterilirken, şu ana kadar Hakan Bilal Kutlualp ile Mahmut Uslu resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı. Esasen ise eski başkanın devreye girmesi beklenilen süreçte, Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasıyla birlikte hem Hakan Bilal Kutlualp'in hem de Mahmut Uslu'nun sandıktan çekileceği düşünülüyor. Yaşananlardan hareketle Ali Koç'un da şu an için adaylığını koruduğu dönemde, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında üçüncü bir seçim aşaması olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de başkanlık için gizli plan: Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkacak!

Sıkça Sorulan Sorular

AZİZ YILDIRIM NE DÜŞÜNÜYOR?
Mahmut Uslu'nun açıklamalarına göre iki kez seçim kaybettikten sonra tekrar aday olmak konusunda kararsız olan Aziz Yıldırım, şu an için net bir karar vermiş değil.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci ispatlandı: Soruşturma resmen başladı!
ETİKETLER
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#Erken Seçime
#Mahmut Uslu
#Hakan Bilal Kutlualp
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.