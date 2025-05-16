Fenerbahçe'de başkanlık için gizli plan: Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkacak!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım yeniden başkanlık için yarışacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı aldığı süreçte, ilerleyen zamanla birlikte Aziz Yıldırım'ın da son kez aday olması bekleniyor. İşte flaş gelişmeye dair önemli ayrıntılar.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sandıkta yine karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararıyla birlikte, yakın zamanda Aziz Yıldırım'ın da resmen adaylığını açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'nin yeniden başkanlık seçimine gideceği duyurulan süreçte, Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ın aday olacağı bilgisi kulislerde yayılmaya başladı! Halihazırda Ali Koç'un başarısızlıklarla geçen 7 yılının ardından olağanüstü seçim kararı aldığı bugünde, Aziz Yıldırım'dan da yakın zamanda karşı hamle geleceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda iki kez Ali Koç'a karşı seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ı, yakın çevresi yeniden sandığa gitmesi yolunda ikna etmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI SÜRECİNDE ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM HARİCİNDE; MAHMUT USLU VE HAKAN BİLAL KUTLUALP KRİTİKLERİ!

Fenerbahçe'de Eylül ayı yeni seçim için hedef tarih olarak gösterilirken, şu ana kadar Hakan Bilal Kutlualp ile Mahmut Uslu resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı. Esasen ise eski başkanın devreye girmesi beklenilen süreçte, Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasıyla birlikte hem Hakan Bilal Kutlualp'in hem de Mahmut Uslu'nun sandıktan çekileceği düşünülüyor. Yaşananlardan hareketle Ali Koç'un da şu an için adaylığını koruduğu dönemde, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında üçüncü bir seçim aşaması olması bekleniyor.