Fenerbahçe'de bayram gergin geçiyor: Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert cevap!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bayram açıklamalarına Hakan Bilal Kutlualp'ten sert bir çıkış geldi. Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'a mesaj verdi.

Fenerbahçe'de bayram gergin geçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bayramlaşma törenindeki açıklamalarına katılmayan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya paylaşımıyla düşüncelerini dile getirdi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN ALİ KOÇ'A FARKLI YAKLAŞIM

"Büyük Fenerbahçe taraftarı gelecekte; verdiği sözleri tutmayan, başarısız olduğunda Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin değerli zamanını israf etmeyerek, Fenerbahçe'nin önünü tıkamayarak başka hiçbir şeye gerek kalmaksızın kendisi bırakıp gidecek başkan profili geleneğinin yerleşmesinin kapılarını açacaktır. Dünyanın en ciğerli, Fenerbahçe'sine vefalı ve en asil taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Nokta."