Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Jose Mourinho ile ters düşmüşlerdi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile tartışmasıyla birlikte kadrodan kesilen Allan Saint-Maximin, an itibarıyla kulübe veda etti. Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Allan Saint-Maximin, sosyal medya paylaşımıyla camiaya teşekkür etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile tartıştıktan sonra gözden düşen Allan Saint-Maximin; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra kulübe veda eden yeni isim oldu. Fransız hücumcu, genel bir teşekkür mesajı yayınladı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN FENERBAHÇE'YE VEDA

"Zor ama güzel bir deneyimdi. Futbol dışında sorunlar yaşasam da şükürler olsun ki şu anda her şey güzel. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak, herkese teşekkür ediyorum."

MAXIMIN NEREYE DÖNECEK?

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan'a geri dönmeye hazırlanıyor.